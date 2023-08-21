Весь Ласнамяэ искал пропавшую Кети: оказалось, что собака убежала от грумера. Поиски остановились

„А вдруг Кети ушла в лес, и там ее съела лиса?“

Практически весь район Ласнамяэ увешан объявлениями о поисках собаки. Хрупкого метиса йоркширского терьера ищут волонтеры и просто неравнодушные жители города. Хозяйка собаки Татьяна говорит, что все произошло 16 августа, когда Кети отвезли к грумеру.

„Мне уже позвонили и сказали: „Забирайте свою собачку. Я пришла, а меня ошарашили: убежала! — голос Татьяны дрожит. — Сказали, что собака сама открыла дверь. Я не понимаю, как это произошло. Просто шок“.

В Groom Salong хозяйка привела Кети второй раз. „Все было нормально, все устраивало. Но на этот раз — просто безалаберность“, — возмущена женщина.

„Три года назад я нашла объявление в интернете: Кети отдавали в хорошие руки, люди переезжали и не могли взять с собой. Тогда собаке было пять лет, — рассказывает RusDelfi Татьяна о любимице всей семьи. — Все приняли собаку хорошо, она очень привыкла к нам уже буквально на четвертый день. И за все эти три года никогда проблем не возникало, никуда не убегала“, — подчеркивает жительница Ласнамяэ.

Кети чипирована, стерилизована и привита, дружелюбна и социальна, но может быть напугана, отмечает хозяйка питомца. Только вот сложности в поиске добавляет то, что собака от грумера убежала без ошейника.

Голос у Татьяны уставший. „Я не сплю со среды, даже ничего не понимаю от стресса, плохо себя чувствую“, — делится женщина и очень надеется, что собаку все же кто-то забрал себе. „Самый страшный для меня вариант— Кети ушла в лес, и там ее съела лиса. Собака же весит восемь килограммов всего лишь“.

„Носиком открыла дверь и убежала. Я — за ней“

RusDelfi связался с владелицей Groom Salong, откуда убежала Кети. На том конце провода Анна тоже не может сдержать слез. „Мы сами очень сильно переживаем. Включились в поиски сразу же“.

Владелица салона вспоминает тот день практически по минутам.