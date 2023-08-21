Россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии: мы предложили властям ввести анкетирование на границе

Еще в начале года россияне, которые владеют недвижимостью в Эстонии, создали петицию: просили сделать исключение из запрета на въезд в страну, введенного в августе 2022 года. И хотя необходимые голоса удалось собрать за две недели, Рийгикогу петицию рассмотрел и отказал. Владельцы недвижимости обратились к президенту, в МИД и к премьер-министру с предложением сделать исключение для такой категории россиян. Как россияне преодолевают три тысячи километров, чтобы приехать в свою квартиру или дом, и что пытаются изменить — в материале RusDelfi.