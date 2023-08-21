Россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии: мы предложили властям ввести анкетирование на границе(42)
Еще в начале года россияне, которые владеют недвижимостью в Эстонии, создали петицию: просили сделать исключение из запрета на въезд в страну, введенного в августе 2022 года. И хотя необходимые голоса удалось собрать за две недели, Рийгикогу петицию рассмотрел и отказал. Владельцы недвижимости обратились к президенту, в МИД и к премьер-министру с предложением сделать исключение для такой категории россиян. Как россияне преодолевают три тысячи километров, чтобы приехать в свою квартиру или дом, и что пытаются изменить — в материале RusDelfi.
„Чуда не случилось, но попробовать стоило“
Валентина из Санкт-Петербурга — одна из инициаторов создания петиции. Она делится, что когда собирали подписи среди жителей Эстонии для петиции, то были очень удивлены количеством откликнувшихся. „Люди интересовались нашей проблемой, сочувствовали, предлагали помощь, — рассказывает владелица недвижимости и отмечает, что на положительное решение не рассчитывала. — Изначально надежд особых не было. Скорее, хотелось верить в чудо. Оно не случилось, но попробовать стоило. Зато теперь мы знаем, какие потрясающие и отзывчивые люди живут в Эстонии“.
После отказа Валентина признается: руки захотелось опустить еще 24 февраля 2022 года. „Когда мы погрузились в новую реальность, на которую повлиять не в силах, очень сложно было и сейчас тяжело осознавать происходящее. Никаких планов не строим, сейчас горизонт планирования максимум на несколько дней вперед“, — рассказывает владелица недвижимости в Силламяэ.
Вместе с другими россиянами Валентина написала президенту Эстонии, в МИД и премьер-министру.