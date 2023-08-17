ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

С докладами выступают премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр юстиции Калле Лаанет.

Кая Каллас: Мы в правительстве одобрили план действий по зеленой реформе и передали его министру климата. Свой вклад внесли больше 80 организаций.

Также мы поддерживаем Украину в том, чтобы она смогла присоединиться к НАТО, поэтому Эстония присоединилась к единой декларации большой семерки по поддержке Украины.

Завтра и послезавтра приедут премьер-министры стран Балтии. У нас будет неофициальная встреча.

Также на следующей неделе начинаем в правительстве обсуждение госбюджета.



Следующий спикер Маргус Цахкна напомнил, что Эстония не входит в G7, но они дали возможность другим странам присоединиться к единой декларации. Это очень серьезное решение, которому сопутствуют и определенные обязательства.

Что касается семейного фонда. То это вопрос и доверия к правительству в том числе.

Калле Лаанет: Министерство юстиции запустило пилотный проект, где документы доставляются людям. Статистика нового портала доставки уже показывает, что люди получают документы в срок до пяти дней, а в некотором случае и в тот же день.

Далее журналисты могли задать вопросы министрам.

Маргусу Цахкна поступил вопрос о том, когда он продаст свою долю в Defendest OÜ и MM Hospital OÜ

„Я занимался предпринимательством, но все мои действия были публичными и соответствовали закону. Переговоры по моей доли идут и скоро будут опубликованы“, - поступил ответ от министра.

Калле Лаанета спросилиои о том, чтобы граждане третьих стран не имели права голоса: „Кто проводил анализ?“

Калле Лаанет: в коалиционном договоре это было записано. Что касается анализа, то министерство юстиции не заказывало этот анализ извне. Эти данные будут представлены правительству на меморандуме.

Маргус Цахкна высказался по поводу решения Литвы закрыть пропускные пункты на границе с Беларусью. Будет ли Эстония предпринимать какие-то действия?