ПРЯМО СЕЙЧАС | Спецкомиссия Рийгикогу обсуждает исследования и финансирование Pere Sihtkapital

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, вопрос является актуальным, и важно иметь представление о том, что произошло на парламентском уровне.

По мнению Мариса Лаури, вице-председателя специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом, необходимо прояснить, из каких соображений Рийна Солман, занимавшая в то время пост министра государственного управления, выделила средства для Pere Sihtkapital. „С одной стороны, семейная политика находится в ведении Министерства социальных дел. С другой стороны, стало ясно, что к деятельности фонда есть ряд серьезных вопросов“, - сказал он.

По мнению Лаури, не исключено, что были нарушены законы. „Налоговые деньги из бюджета должны использоваться в соответствии с законом и целевым образом. Мы должны знать, что пошло не так и что необходимо изменить“, - пояснил Марис Лаури.

На заседание специальной комиссии приглашены министр социальной защиты Сигне Рийсало, депутат Рийгикогу Рийна Солман, председатель совета Pere Sihtkapital Катрин Кийск и председатель правления Хиллар Петерсен, экономист Рауль Эаметс, являющийся членом правления фонда, и профессор Таллиннского университета по вопросам народонаселения Аллан Пуур.

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