Куда выбросить старый диван и холодильник?

Куда можно выбросить диван или кресло?

Это совершенно отдельный тип отходов: негабаритные большие отходы. В зависимости от условий тендера по вывозу отходов в вашем местном самоуправлении такая услуга либо включена в перечень обязательных по фиксированной цене, либо нет. Как правило, есть определенный период реагирования после того, как клиент подал заявку на вывоз своего старого дивана. Период может составлять от недели в городах, до месяца – в сельской местности.

Заказывается специальная машина, которая приезжает и забирает мусор. Безусловно, есть свои сложности с квартирным товариществом – не все поддерживают передачу больших отходов. Потому что квартирному товариществу приходит счет, который необходимо распределить между теми жильцами, которые выкинули свои диваны. Ведь не все пользовались этой услугой.

А что насчет старых холодильников, которые многие отдают бесплатно, потому что не знают, как еще от них избавиться?

У нас в стране довольно неплохо организован прием старой техники. Производитель холодильника уже выплачивает определенные деньги в компетентные организации, которые должны в дальнейшем обеспечить утилизацию этой техники. Если мы говорим о бытовой технике в целом, то ее можно сдать по вашему месту жительства и, как правило, совершенно бесплатно. Информацию об этом можно найти на домашних страницах самоуправлений там имеется список приема пунктов отходов.

Некоторые отходы принимают в неограниченном количестве, на некоторые же установлен лимит. Например, старые покрышки бесплатно принимают до двух комплектов в год. Какие-то отходы, как тот же самый шифер, принимают только за деньги, поскольку он входит в категорию опасных отходов. Но в целом ответственность за обеспечения условий, при которых отходы можно удобно сдать в пункты приема, лежит на местном самоуправлении.