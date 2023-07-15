ИНТЕРВЬЮ, ФОТО и ВИДЕО | Эстония может погрязнуть в мусоре. Что делать, чтобы этого не произошло?

В 2025 году все страны Евросоюза должны будут направлять во вторичное использование 55% муниципальных отходов, иначе – штраф. Именно поэтому в Эстонии принимаются меры, чтобы обеспечить сортировку отходов на местах их возникновения. RusDelfi поговорил с руководителем операций в Eesti Keskkonnateenused Сергеем Зубковым и подробнее узнал о работе водителей мусоровозов, а также о том, как пищевые отходы становятся биотопливом, куда выбрасывать холодильники и диваны и как сдать строительный мусор бесплатно.