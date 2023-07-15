Руководитель операций в Eesti Keskkonnateenused Сергей Зубков
Руководитель операций в Eesti Keskkonnateenused Сергей Зубков
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia
Новости Эстонии
15.07.2023, 13:30

ИНТЕРВЬЮ, ФОТО и ВИДЕО | Эстония может погрязнуть в мусоре. Что делать, чтобы этого не произошло?

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В 2025 году все страны Евросоюза должны будут направлять во вторичное использование 55% муниципальных отходов, иначе – штраф. Именно поэтому в Эстонии принимаются меры, чтобы обеспечить сортировку отходов на местах их возникновения. RusDelfi поговорил с руководителем операций в Eesti Keskkonnateenused Сергеем Зубковым и подробнее узнал о работе водителей мусоровозов, а также о том, как пищевые отходы становятся биотопливом, куда выбрасывать холодильники и диваны и как сдать строительный мусор бесплатно.


Многие считают, что сортировать мусор бесполезно, потому что потом все равно в итоге все сбрасывается в один бак. Это правда?

Это не так. Если у вашего дома стоит четыре контейнера с разными типами отходов, то за ними приедут либо четыре разных машины, либо несколько машин с несколькими баками для сбора мусора.

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