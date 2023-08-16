Трое пострадавших во вчерашней аварии в Нымме по-прежнему в тяжелом состоянии. Водитель был трезв
Вчера утром на бульваре Вабадузе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека получили серьезные травмы. Они до сих пор находятся в больнице.
Как сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова, состояние трех водителей, получивших серьезные травмы во вчерашней аварии, остается тяжелым, но стабильным.
Всего в аварии пострадали шесть человек, пятеро из которых были доставлены в больницу. Вероятно, оставшиеся двое после осмотра смогли отправиться домой.
Максимов также подтвердила, что водитель, спровоцировавший аварию, не был в состоянии алкогольного опьянения.
Если кто-то заснял аварию, например, на камеру видеорегистратора полиция просит сообщить об этом по следующему адресу: pohja.lmt@politsei.ee
Подбробней об аварии читайте ЗДЕСЬ.
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