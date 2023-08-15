ВИДЕО и ФОТО | Страшная авария в Таллинне: шестеро пострадавших, пятеро в больнице, трое - в тяжелом состоянии(28)
Во вторник около 8 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на бульваре Вабадузе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщил RusDelfi представитель Департамента полиции и погранохраны, по уточненным данным, между четырьмя автомобилями произошла цепная авария, в результате которой пострадали шестеро человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Патрульный полицейский Магнус Муйдик уточнил RusDelfi, что, по предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Passat, двигавшегося в сторону города, по неизвестной причине свернул на встречную полосу и столкнулся с автомобилями, движущимися в сторону Лаагри. В аварии пострадали шесть человек, пятерых пострадавших медики доставили с места происшествия в больницу, состояние троих по-прежнему тяжелое.
Точные обстоятельства ДТП и статус трезвости водителей устанавливаются.
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