ВИДЕО и ФОТО | Страшная авария в Таллинне: шестеро пострадавших, пятеро в больнице, трое - в тяжелом состоянии

Во вторник около 8 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на бульваре Вабадузе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщил RusDelfi представитель Департамента полиции и погранохраны, по уточненным данным, между четырьмя автомобилями произошла цепная авария, в результате которой пострадали шестеро человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.