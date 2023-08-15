На бумаге права есть, а на деле? Вдова погибшего в порту Александра: „Оказывается, мне положен адвокат! А говорили, что нет“

Семья, потерявшая кормильца, разумеется, находится в состоянии, когда очень сложно начинать борьбу за свои права. Тем более, что в данном случае, потерпевшая - мама троих маленьких детей, которой было необходимо заниматься насущными вопросами и как-то справляться с обрушившимся на ее плечи горем, повлекшим за собой не только душевные страдания, но и значительные финансовые трудности.

Когда Диана увидела комментарии и инфолисты Эстонской адвокатуры, она ответила „Большое и жирное нет! В смысле моих прав. Я каждый раз хотела ознакомиться с обстоятельствами расследования, потому что я не могу подавать иск, не зная их! Но каждый раз все идет по кругу, следователь говорит, что пока идет разбирательство, он ничего не может мне сказать“.