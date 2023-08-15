На бумаге права есть, а на деле? Вдова погибшего в порту Александра: „Оказывается, мне положен адвокат! А говорили, что нет“
RusDelfi недавно рассказал историю Дианы (32), мамы троих маленьких детей, муж которой, Александр (35), погиб, выполняя рабочие обязанности на территории Силламяэского порта. На публикацию отреагировали сразу несколько инстанций. Социальный департамент извинился за некорректную коммуникацию по поводу психологической помощи и пообещал еще раз связаться с вдовой. Канцлер Эстонской адвокатуры Леэн Ээнпалу обратила внимание, что представитель жертвы (в данном случае, его вдова) имеет право на правовую помощь, предоставляемую государством.
Но после очередного разговора RusDelfi с вдовой погибшего, выяснилось, что добиться хоть какой-то правовой помощи и разъяснений очень непросто.
Семья, потерявшая кормильца, разумеется, находится в состоянии, когда очень сложно начинать борьбу за свои права. Тем более, что в данном случае, потерпевшая - мама троих маленьких детей, которой было необходимо заниматься насущными вопросами и как-то справляться с обрушившимся на ее плечи горем, повлекшим за собой не только душевные страдания, но и значительные финансовые трудности.
Когда Диана увидела комментарии и инфолисты Эстонской адвокатуры, она ответила „Большое и жирное нет! В смысле моих прав. Я каждый раз хотела ознакомиться с обстоятельствами расследования, потому что я не могу подавать иск, не зная их! Но каждый раз все идет по кругу, следователь говорит, что пока идет разбирательство, он ничего не может мне сказать“.