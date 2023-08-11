Вдова погибшего в Силламяэском порту рабочего: мы не ищем виновных, нам нужно как-то поднять троих детей
Муж Дианы Александр (35) погиб в конце февраля после того, как на рабочем месте в порту Силламяэ оказался под завалами сыпучего вещества. Тогда об этом коротко написал портал ERR, отметив, что к моменту прибытия спасателей мужчину уже извлекли на воздух, а неотложка отвезла его в Ида-Вирускую центральную больницу.
О том, что муж и отец троих маленьких детей скончался через три дня после случившегося, общественность так и не узнала.
На руки убитой горем молодой женщине и матери погибшего свалился шквал насущных проблем. Несмотря на невероятную боль, семье пришлось держаться мужественно: нельзя было травмировать троих детей, старшему из которых на тот момент даже не исполнилось семи лет. Молодые люди, строившая планы на жизнь, разумеется не обошлась без кредитов. Все эти выплаты тяжелым грузом свалились на плечи оставшейся без кормильца семьи.