Вслед за жителями Пирита слиянием автобусов 43 и 8 недовольны и в Ыйсмяэ: „зачем нужно было менять начало маршрута?!“

„Призываем подписать петицию, чтобы пустить 8 автобус по первоначальному маршруту, как он был у 43“, гласит петиция, которая на момент публикации собрала 300 подписей. Ознакомиться с ней можно здесь.

По словам автора петиции, ее не так сильно волнует объединение двух маршрутов, сколько изменение остановок в начале нового маршрута со стороны Ыйсмяэ. Она говорит, что автобус ездил по этому маршруту более 30 лет (если учитывать троллейбус 7, предшественник 43) и ей непонятно, зачем нужно было менять начало маршрута.

Раньше автобус 43 охватывал 3/4 круга Ыйсмяэ, проезжая по остановкам Вяйке-Ыйсмяэ-Куллеркупу-Нурменуку-Карикакра-Синилилле, а теперь охватывает лишь 1/4 - новый маршрут пролегает по остановкам Вяйке-Ыйсмяэ-Руккилилле-Меэлеспеа- Синилилле, отмечает она.

„На пути оригинального маршрута остаются ежедневно используемые и важные объекты и места для отдыха: школы, поликлиника (Haabersti tervisekeskus), садики (особенно со стороны Ярвеотса теэ), спортивный зал, библиотека и бассейн, молодежный центр, основные магазины района, кафе“, - жалуется она. Автор петиции считает, что на остановках в начале нового маршрута не имеется никаких важных объектов.

Тем не менее в группе жителей Ыйсмяэ в Facebook и среди комментаторов есть и те, кто поддерживает изменение маршрута и не хочет возвращать его на прежние остановки. В первую очередь это те, кто живет вокруг остановки Меэлеспеа и считает, что жители этой части круга Ыйсмяэ долгое время были обделены автобусами. Кроме того они подчеркивают, что 3/4 круга до сих охватывает автобус 42, поэтому до вышеперечисленных объектов на кругу можно доехать на нем.

Автор петиции не согласна: „Через Меэлеспеа уже ходят 12, 16, 22, 26. Это единственный автобус из Ыйсмяэ, который едет на Балтийский вокзал, в итоге часть жителей отрезана от этого маршрута, особенно те, кто живет около Нурменуку“.