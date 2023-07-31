31.07.2023, 22:04
ФОТО и ВИДЕО| „Это же глупость!“ Жители Пирита протестовали против нового маршрута автобуса №8(2)
Со вторника в Таллинне меняется несколько маршрутов автобусных линий, в том числе и маршрут автобуса №8. Жители Мяхе собрались, чтобы протестовать против нового маршрута этой линии и планируют продолжать протест вплоть до того, пока решение не изменят и не вернут старый маршрут.
В понедельник в 18:00 жители микрорайона Мяхе собрались на остановке на протест против нового маршрута автобуса №8. На протест позвали как старейшину Пирита, так и вице-мэра Владимира Света, но ни один из них не явился.
Местные жители утверждают, что новый маршрут значительно изменит их жизнь. По их словам, движение теперь станет сложнее и медленнее. „Это ведь глупость!“ - выразила одна пожилая дама свое отношение к планируемым изменениям.