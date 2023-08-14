Вслед за жителями Пирита слиянием автобусов 43 и 8 недовольны и в Ыйсмяэ: „зачем нужно было менять начало маршрута?!“(52)
„Призываем подписать петицию, чтобы пустить 8 автобус по первоначальному маршруту, как он был у 43“, гласит петиция, которая на момент публикации собрала 300 подписей. Ознакомиться с ней можно здесь.
По словам автора петиции, ее не так сильно волнует объединение двух маршрутов, сколько изменение остановок в начале нового маршрута со стороны Ыйсмяэ. Она говорит, что автобус ездил по этому маршруту более 30 лет (если учитывать троллейбус 7, предшественник 43) и ей непонятно, зачем нужно было менять начало маршрута.
Раньше автобус 43 охватывал 3/4 круга Ыйсмяэ, проезжая по остановкам Вяйке-Ыйсмяэ-Куллеркупу-Нурменуку-Карикакра-Синилилле, а теперь охватывает лишь 1/4 - новый маршрут пролегает по остановкам Вяйке-Ыйсмяэ-Руккилилле-Меэлеспеа- Синилилле, отмечает она.
„На пути оригинального маршрута остаются ежедневно используемые и важные объекты и места для отдыха: школы, поликлиника (Haabersti tervisekeskus), садики (особенно со стороны Ярвеотса теэ), спортивный зал, библиотека и бассейн, молодежный центр, основные магазины района, кафе“, - жалуется она. Автор петиции считает, что на остановках в начале нового маршрута не имеется никаких важных объектов.
Тем не менее в группе жителей Ыйсмяэ в Facebook и среди комментаторов есть и те, кто поддерживает изменение маршрута и не хочет возвращать его на прежние остановки. В первую очередь это те, кто живет вокруг остановки Меэлеспеа и считает, что жители этой части круга Ыйсмяэ долгое время были обделены автобусами. Кроме того они подчеркивают, что 3/4 круга до сих охватывает автобус 42, поэтому до вышеперечисленных объектов на кругу можно доехать на нем.
Автор петиции не согласна: „Через Меэлеспеа уже ходят 12, 16, 22, 26. Это единственный автобус из Ыйсмяэ, который едет на Балтийский вокзал, в итоге часть жителей отрезана от этого маршрута, особенно те, кто живет около Нурменуку“.
Она уверена, что прямое сообщение с Балтийским вокзалом должно быть сохранено, как оно было ранее и отмечает, что от Меэлеспеа можно за пять минут дойти до Синилилле, а от Нурменуку нельзя.
Жители Пирита, остающиеся на другом конце нового маршрута, также недовольны изменениями. Как Delfi писал ранее, 31 июля жители Мяхе собрались, чтобы протестовать против нового маршрута автобусной линии 8 и планируют продолжать протест вплоть до того, пока решение не изменят и не вернут старый маршрут.
Местные жители утверждают, что новый маршрут значительно изменит их жизнь. По их словам, движение теперь станет сложнее и медленнее. „Это ведь глупость!“ - выразила одна пожилая дама свое отношение к планируемым изменениям. Жители Пирита также создали петицию.
Почему город решил изменить начало маршрута? Комментирует эксперт по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта Григорий Парфенов:
„В ходе ряда преобразований мы намерены сделать общественный транспорт более быстрым и комфортным для пассажиров.
Проанализировав структуру землепользования города и сопоставив базы данных Департамента статистики, мы получили детальный обзор маршрутов передвижения горожан между домом, местами учебы и работы, а также другими важными объектами города. Исходя из данных, полученных с валидаторов и датчиков заполняемости автобусов, а также на основании математического моделирования транспортного спроса, мы перераспределили маршруты общественного транспорта, направив их на улицы, где транспортный спрос исторически превышал предложение.
С введением изменений покрытие микрорайона общественным транспортом не снизилось: если очертить от остановок радиус в 350 метров, то и тогда и сейчас обслуживается приблизительно 2/3 круга Вяйке-Ыйсмяэ. Благодаря изменениям транспортная нагрузка на обе части круга Вяйке-Ыйсмяэ распределена равномерно, при этом плотность населения на северной и южной стороне микрорайона является примерно одинаковой.
Принимая во внимание популярные среди горожан маршруты и пункты назначения, мы также синхронизировали между собой графики движения различных линий и видов транспорта, чтобы улучшить уровень обслуживания в Вяйке-Ыйсмяэ и сократить время ожидания при возможных пересадках.
Мы постоянно изучаем, насколько активно люди пользуются новыми линиями и стало ли им удобнее перемещаться между домом и пунктом назначения – исходя из этого мы будем делать дальнейшие шаги в развитии общественного транспорта столицы“.