Посол объяснила, почему Эстония решительно поддерживает Украину
Новый посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью корреспонденту Delfi Роману Старапопову помимо прочего объяснила, почему Эстония так сильно поддерживает Украину.
Роман Старапопов: Ответ на следующий вопрос я знаю и понимаю. Именно поэтому на протяжении полутора лет я освещаю военные действия в Украине. Но я хочу, чтобы ответ от вас услышали как эстонцы, украинцы, так и россияне. Почему Эстония настолько решительно поддерживает Украину? По доле от ВВП мы занимаем первое место в мире по помощи Украине.
Аннели Кольк: Мы делаем это не только в интересах Украины, но и в своих собственных. С момента начала военных действий главной целью каждого эстонского дипломата стало оказание поддержки Украине. Эстония действительно оказывает колоссальную поддержку. Мы осознаем, что Украина сражается за свободу всей Европы. Россия - и наш сосед тоже, и если Украина не остановит ее, то подобное может произойти и с нами. Мы хорошо понимаем, что такое Россия, мы были под оккупацией.
Мы предупреждали, что Россия может вторгнуться в Украину, даже когда вся Европа этому не верила. Мы говорили о ее способности к таким действиям. Украинцы и эстонцы, будучи оккупированными Советским Союзом, понимают друг друга весьма хорошо.
Для меня лично этот вопрос имеет особое значение. Во время Второй мировой войны мои бабушка и дедушка были депортированы из Эстонии. Нам известны ужасы, которые пережили как Эстония, так и Украина - депортации у нас, голодомор в Украине.
Когда я работала в Постоянном представительстве Эстонии при ОНН в Женеве, мои украинские коллеги стали моими близкими друзьями. Когда они поднимали вопросы о голодоморе, я всегда поддерживала их. Мы осознаем, что сейчас Украина сражается за свободу всей Европы. А свобода - это всё. Если она у тебя отсутствует, то у тебя нет ни прав, ни справедливости.
Россия сейчас является членом Совета Безопасности ООН, но она должна быть исключена из этой организации. Нам важно совместно остановить Россию, исключить ее из международных органов и привлечь ответственных лиц к суду. Только тогда мы сможем почувствовать себя в безопасности, и это касается не только Эстонии, но и всей Европы. Мы знаем, что представляет собой Россия.
У Эстонии глубокое чувство справедливости, и то, что происходит сейчас, кажется нам крайне несправедливым. Неприемлемо, чтобы одна страна стремилась уничтожить другую и ее народ. Когда происходят атаки по мирным городам, у меня даже нет слов. Вы знаете, что в эстонских медиа тема Украины стала приоритетной. Это уже продолжается полтора года. Мы все глубоко переживаем.
Моей матери 73 года. 26 февраля 2022 года она участвовала в многотысячном митинге в поддержку Украины, который прошел на Площади Свободы в Таллинне. Она лично сшила флаг Украины, так как у нас дома его не было. Она также надела кофту в цветах украинского флага. Моя мама регулярно присылала мне видео с митинга, записанные на телефон. Мама относится к тому поколению, которое знает, что такое оккупация, и она глубоко переживает за Украину.
Нам следует приложить все усилия не только для прекращения этой войны, но и чтобы Россия не осталась безнаказанной. С ней не стоит вести переговоры о каком-либо статусе-кво. Это мое личное мнение, но, конечно, решающее слово должно быть за Украиной.
Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.