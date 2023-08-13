Посол объяснила, почему Эстония решительно поддерживает Украину

Роман Старапопов: Ответ на следующий вопрос я знаю и понимаю. Именно поэтому на протяжении полутора лет я освещаю военные действия в Украине. Но я хочу, чтобы ответ от вас услышали как эстонцы, украинцы, так и россияне. Почему Эстония настолько решительно поддерживает Украину? По доле от ВВП мы занимаем первое место в мире по помощи Украине.

Аннели Кольк: Мы делаем это не только в интересах Украины, но и в своих собственных. С момента начала военных действий главной целью каждого эстонского дипломата стало оказание поддержки Украине. Эстония действительно оказывает колоссальную поддержку. Мы осознаем, что Украина сражается за свободу всей Европы. Россия - и наш сосед тоже, и если Украина не остановит ее, то подобное может произойти и с нами. Мы хорошо понимаем, что такое Россия, мы были под оккупацией.

Мы предупреждали, что Россия может вторгнуться в Украину, даже когда вся Европа этому не верила. Мы говорили о ее способности к таким действиям. Украинцы и эстонцы, будучи оккупированными Советским Союзом, понимают друг друга весьма хорошо.

Для меня лично этот вопрос имеет особое значение. Во время Второй мировой войны мои бабушка и дедушка были депортированы из Эстонии. Нам известны ужасы, которые пережили как Эстония, так и Украина - депортации у нас, голодомор в Украине.

Когда я работала в Постоянном представительстве Эстонии при ОНН в Женеве, мои украинские коллеги стали моими близкими друзьями. Когда они поднимали вопросы о голодоморе, я всегда поддерживала их. Мы осознаем, что сейчас Украина сражается за свободу всей Европы. А свобода - это всё. Если она у тебя отсутствует, то у тебя нет ни прав, ни справедливости.