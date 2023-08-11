ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | Будущий посол Эстонии в Украине: я согласилась сюда приехать, чтобы показать украинцам - вы победите!

Предыдущие четыре года Кольк работала послом в Турции, в Украине она сменила в должности Каймо Кууска, который в свою очередь возглавил посольство Эстонии в Литве.

Начало миссии Кольк подразумевает в том числе и формальные процедуры - вручение копий верительных грамот МИДу и оригиналов президенту Украины. Это произойдет позже.

Аннели принимает журналиста в посольстве Эстонии в Киеве в выходной день. Встреча была согласована буквально за день до интервью. Перед началом интервью она делится своими первыми впечатлениями об Украине и говорит, что ей очень понравилась эта страна. Дипломат сейчас в поиске постоянной квартиры, поэтому пока что остановилась в отеле. У себя в рабочем кабинете на стене она повесила карту Украины, чтобы изучать географию страны.

„В Украине очень большие расстояния, и когда я рассказываю коллегам, о том, где была, то надо говорить очень аккуратно. Я каждый день изучаю карту Украины“, - признается посол. Она говорит, что только недавно приехала в Киев и звуки взрывов еще не слышала. „По пути в столицу мы услышали воздушную тревогу. Нам пришлось остановиться в Ковеле (город в Волынской области, Западная Украина - прим.). Коллеги стали искать ближайшее убежище и гостиницу, потому что до Киева до наступления комендантского часа мы не успевали“, - рассказывает дипломат.

Когда вы вступаете в должность посла Эстонии в Украине, дата вручения верительных грамот президенту уже известна?

Не знаю еще. На следующей неделе я отправлю копии верительных грамот. Сейчас я знакомлюсь с командой, с которой буду работать. Я знаю, что они все замечательные. Когда я приехала в посольство в первый раз, то все сотрудники были на месте, несмотря на то, что август - сезон отпусков. В отпуске был только один дипломат. Они все пришли и встречали меня. На столе был огромный торт. Вы не представляете, как это приятно! Я аж прослезилась... Первую неделю я буду работать с командой. Коллеги - это для меня все, я не привыкла работать одна. Для меня главное правило при работе в команде - все работники должны чувствовать себя хорошо.