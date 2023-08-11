ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | Будущий посол Эстонии в Украине: я согласилась сюда приехать, чтобы показать украинцам - вы победите!(49)
1 августа началась дипломатическая миссия Аннели Кольк в качестве посла Эстонии в Украине. В интервью корреспонденту Delfi Роману Старапопову Кольк рассказывает о том, страшно ли ей находится сейчас в Украине, опасается ли за свою жизнь и на что готова, в случае, если в Киев зайдут русские войска.
Предыдущие четыре года Кольк работала послом в Турции, в Украине она сменила в должности Каймо Кууска, который в свою очередь возглавил посольство Эстонии в Литве.
Начало миссии Кольк подразумевает в том числе и формальные процедуры - вручение копий верительных грамот МИДу и оригиналов президенту Украины. Это произойдет позже.
Аннели принимает журналиста в посольстве Эстонии в Киеве в выходной день. Встреча была согласована буквально за день до интервью. Перед началом интервью она делится своими первыми впечатлениями об Украине и говорит, что ей очень понравилась эта страна. Дипломат сейчас в поиске постоянной квартиры, поэтому пока что остановилась в отеле. У себя в рабочем кабинете на стене она повесила карту Украины, чтобы изучать географию страны.
„В Украине очень большие расстояния, и когда я рассказываю коллегам, о том, где была, то надо говорить очень аккуратно. Я каждый день изучаю карту Украины“, - признается посол. Она говорит, что только недавно приехала в Киев и звуки взрывов еще не слышала. „По пути в столицу мы услышали воздушную тревогу. Нам пришлось остановиться в Ковеле (город в Волынской области, Западная Украина - прим.). Коллеги стали искать ближайшее убежище и гостиницу, потому что до Киева до наступления комендантского часа мы не успевали“, - рассказывает дипломат.
Когда вы вступаете в должность посла Эстонии в Украине, дата вручения верительных грамот президенту уже известна?