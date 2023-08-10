Минобороны ЭР прокомментировало заявление Шойгу об увеличении численности российской армии, в том числе у границ с Эстонией

Министр Сергей Шойгу выразил опасения относительно возможного размещения вооружений НАТО на финской территории, что угрожает северо-западу России. Министр также высказался о „милитаризации Польши“, видя ее как инструмент антироссийской политики США. По его словам, Москва должна адекватно и своевременно отреагировать на текущую ситуацию.

По оценке Министерства обороны Эстонии, риторика России о том, что наращивание сил на западе связано с усилением присутствия НАТО в Восточной Европе, не соответствует действительности. „Наращивание вооруженных сил России и усиление их позиций на восточных границах НАТО идет уже несколько десятилетий, при этом особое внимание уделяется Балтийскому региону“, – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в декабре прошлого года Россия также объявляла об увеличении численности своих вооруженных сил. Тем не менее, в Эстонии продолжают отслеживать перемещения военных сил России.

„Конечно, мы постоянно следим за военной ситуацией и позицией России в нашем регионе, но мы не принимаем решений на основании одного заявления“, - заверили в министерстве.