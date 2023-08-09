Шойгу заявил об увеличении численности российской армии, в том числе у границ с Эстонией

„Сегодня (в среду) на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск ВС РФ на наших западных границах“, — заявил Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, после вступления Хельсинки в альянс сухопутная граница России с странами блока увеличилась примерно в два раза. Существует возможность размещения дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО на финской территории, способных поражать критически важные объекты на северо-западе России, считает глава Минобороны.

Высказался министр и о „милитаризации Польши“, которая превратилась в „главный инструмент антироссийской политики“ США. По его словам, Варшава закупает оружие у США, Великобритании и Южной Кореи. „Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории“, — уверен министр.