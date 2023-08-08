Новости Эстонии
08.08.2023, 11:36

ФОТО | Как жители Эстонии спасали свои автомобили от града и шторма

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Вот таким необычным образом укрывали машину от непогоды
Вот таким необычным образом укрывали машину от непогоды
ФОТО: Фото: Vladimir Viktorov, EZ-дуны!

Эстония и соседние страны за минувшие сутки пережили несколько волн града, автомобилисты стали заблаговременно готовиться к стихии. Компания EuroPark предложила автолюбителям поставить свои машины на крытых парковках в Таллинне и Тарту, дабы уберечь их от шторма, но мест хватило не всем, и владельцы стали импровизировать. RusDelfi сделал подборку фото, как владельцы машин стали использовать любые способы, чтобы минимизировать последствия града для своих авто.

Непогода
Непогода

Фото прислали наши читатели

Фото читателей

Непогода

Многие автовладельцы решили спрятать свой транспорт под крыши и навесы.

Автомобили прятали под крыши и мосты

Уберечь свой транспорт решили не только взрослые.

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