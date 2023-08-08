ФОТО | Как жители Эстонии спасали свои автомобили от града и шторма

Эстония и соседние страны за минувшие сутки пережили несколько волн града, автомобилисты стали заблаговременно готовиться к стихии. Компания EuroPark предложила автолюбителям поставить свои машины на крытых парковках в Таллинне и Тарту, дабы уберечь их от шторма, но мест хватило не всем, и владельцы стали импровизировать. RusDelfi сделал подборку фото, как владельцы машин стали использовать любые способы, чтобы минимизировать последствия града для своих авто.