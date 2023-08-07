Новости Эстонии
07.08.2023, 21:50

ГАЛЕРЕЯ | Тысяча и одна машина: как сейчас выглядит парковка торгового центра T1

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T1 parkimismaja 07.08
T1 parkimismaja 07.08
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Delfi Meedia

Сегодня днем компания EuroPark предложила автолюбителям поставить свои машины на крытых парковках в Таллинне и Тарту, дабы уберечь их от шторма.

Оставить автомобили можно с 18 часов 7 августа до 10 часов 8 августа.

Все парковочные дома были заполнены в течение первых часов после объявления. Водители сообщали Delfi, что обстановка на парковках была очень нервная, людям едва удавалось избежать аварий.

Вечером в компании EuroPark сообщили, что парковки были заполнены в течение часа. „К семи часам вечера все парковочные места были заняты, было припарковано больше машин, чем обычно. Однако мы надеемся, что ураган пройдет без серьезных повреждений и мы сможем вернуться к нормальной работе“, - сообщает Карол Кованен, исполнительный директор компании EuroPark.

Как сейчас выглядит паркинг торгового центра T1 (вмещающий до тысяч машин), смотрите в нашей галерее:

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