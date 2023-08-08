Непогода в Таллинне: На глазах у ребенка с дерева упала ветка. Прямо на машину!

Еще до начала шторма Татьяна запарковала свой автомобиль на улице под деревом. „Как только увидела новости про град, подумала, что надо к вечеру пойти перепарковаться в гараж, но не успела, — рассказывает жительница Таллинна. — Позвонил сын с улицы и сказал, что прямо на его глазах упала ветка с дерева. Прямо на нашу машину! Я выбежала смотреть, огромная ветка оторвалась и поцарапала капот“.

Татьяна с горечью отмечает: порадовалась, что не на крышу. „Машину я, конечно, сразу загнала в гараж“.

Инцидентов с упавшими ветками и даже деревьями произошло немало. К примеру, сегодня утром на улице Вихури в Пыхья-Таллинне большое дерево упало на припаркованные машины. Как сообщил очевидец, спасатели прибыли на место примерно через 15 минут.

В городе все еще можно встретить последствия сильного ветра.

На протяжении дня во многих местах пройдут дожди, ветер может быть очень сильным. Синоптики обещают, что к вечеру стихия ослабнет.

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