ФОТО | Стихия не унимается: чего нам ждать от погоды сегодня?

Согласно прогнозам , сегодня днем будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, возможны грозы, во второй половине дня тучи рассеются, а осадки ослабеют.

Ветер юго-восточный и южный, 6-11, порывами до 17, на островах Западной Эстонии и побережье 11-16, порывами до 23 м/с, к вечеру немного ослабнет. Температура воздуха 16..21°С.

Из-за вчерашнего шторма по состоянию на раннее утро вторника 10 769 потребителей оставались без электричества, большая часть которых (5147) в Харьюмаа. В Тартумаа без электричества оставалось 1870 клиентов, в Рапламаа 890, в Пярнумаа 870, в Ида-Вирумаа всего один, а на Сааремаа шесть. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Также сегодня утром на улице Вихури в Пыхья-Таллинне большое дерево упало на припаркованные машины. Как сообщил очевидец, спасатели прибыли на место примерно через 15 минут.

Еще один очевидец сообщил, что в Ласнамяэ женщину ветром сдуло с велосипеда, а возле магазина с уличной лавки улетели ящики, которые теперь лежат на дороге.