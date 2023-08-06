Украинские власти рассказали, какая эстонская фирма подозревается в масштабном отмывании денег

В конце июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении масштабной международной схемы завладения средствами госпредприятия „Полиграфический комбинат „Украина“ при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт и водительских удостоверений.

Украинские правоохранительные органы в числе прочего предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании, через которую были организованы закупки материалов для изготовления бланков документов. Как сообщила rus.err.ee пресс-служба НАБУ, в рамках данного дела расследуются обстоятельства закупок „Полиграфкомбинатом“ материалов у эстонской компании OÜ FEATURE по завышенным ценам в период с 2013 по 2017 год.

По данным украинского Центра противодействия коррупции, в течение 2013-2016 годов злоумышленники завладели средствами украинского госпредприятия на сумму около полумиллиарда гривен (12,2 млн евро).

Согласно подозрениям, в Эстонии были отмыты 28 миллионов евро

Как сообщалось еще 1 декабря 2021 года, но без привязки к делу „Полиграфкомбината“, под подозрением в Эстонии находятся Прийт, Айвар, Дмитрий и Светлана.

Согласно подозрению, эти лица помогли скрыть происхождение и реальных собственников имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег: для сокрытия средств использовались зарегистрированные в разных странах и контролируемые подозреваемыми предприятия и банковские счета.

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