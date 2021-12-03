ЧП и криминал
03.12.2021, 19:09

Полицейская операция в City Plaza: правда ли, что эстонцы помогли украинскому министру украсть 28 миллионов евро?

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Оливер Кунд
ФОТО: Shutterstock, erakogu

Представьте себе ситуацию, что есть возможность получить права интеллектуальной собственности на символы в паспортах — на национальный флаг и герб. Прокуроры двух стран подозревают, что именно по такой беспрецедентной схеме министр из Украины с помощью мошенников из Эстонии отмыл десятки миллионов евро налогоплательщиков, пишет Eesti Ekspress.

В прошлый четверг, когда клиенты занимались привычными банковскими делами на первом этаже City Plaza, восемью этажами выше разворачивалась операция центральной криминальной полиции.

Были арестованы трое работавших в небольшом частном офисе бизнес-консультантов и их сотрудница. Первых подозревают в предоставлении услуг по отмыванию денег, а их помощницу — в пособничестве делу. Речь идет об огромных суммах, принадлежащих украинскому народу.

В центре мошеннической схемы — бизнес-консультант Прийт...

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