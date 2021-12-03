Полицейская операция в City Plaza: правда ли, что эстонцы помогли украинскому министру украсть 28 миллионов евро?

Представьте себе ситуацию, что есть возможность получить права интеллектуальной собственности на символы в паспортах — на национальный флаг и герб. Прокуроры двух стран подозревают, что именно по такой беспрецедентной схеме министр из Украины с помощью мошенников из Эстонии отмыл десятки миллионов евро налогоплательщиков, пишет Eesti Ekspress.