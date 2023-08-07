ВИДЕООПРОС | Транспортный налог: готов платить 5 евро в месяц — не больше!

Опрошенный водитель такси отметил, что транспортный налог был введен в Таллинне в конце девяностых. „Когда было очередное повышение цен на топливо, государство нам объясняло, что в эти цены будет заложен и налог на транспорт. Сейчас, естественно, правительство про это забыло. И сейчас введение налога, чтобы пополнить бюджет. По-моему, абсолютно ненужная вещь“, – отмечает мужчина.

Водитель такси называет приемлемую для себя сумму налога — 5-10 евро в месяц. „Если был бы уверен, что эти деньги действительно пойдут туда, куда нам обещают, — в развитие дорог, транспортной инфраструктуры“. Дополнительные расходы, по словам мужчины, лягут на плечи в первую очередь клиентов.

Опрошенный мужчина рассказывает, что налог должен быть более продуманным. „Пока так кажется, что просто хотят взять денег у людей, не думая о том, есть ли от этого еще какие-то плюсы“. Мужчина считает, что нужно рассматривать различные варианты налогообложения.

„Есть автомобили выходного дня, которыми пользуются очень редко. Соответственно, от таких транспортных средств из-за налога будут отказываться“. Сама приемлемая сумма налога для опрошенного не играет роли. „Скорее, цель ее использования“.

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Напомним, что Министерство финансов опубликовало намерение о разработке законопроекта о введении в Эстонии автомобильного налога. Окончательные принципы расчета налога будут уточнены Министерством финансов на основе полученной обратной связи, их планируют опубликовать осенью и принять закон до конца года. Автомобильный налог должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, и впервые его придется заплатить в августе 2024 года. Налог будет привязан к автомобилю, то есть платить нужно будет за каждый автомобиль, находящийся в собственности или в лизинге.

Между тем, опрос, проведенный по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut, показал, что 21% респондентов поддерживают введение в Эстонии налога на автомобили, а 72% - нет. Опрос проводила компания Norstat Eesti AS.

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