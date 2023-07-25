Результаты опроса: 72% жителей Эстонии не поддерживают введение автомобильного налога

Коалиционное правительство Партии реформ, партии Eesti 200 и Социал-демократической партии, пришедшее к власти после мартовских выборов, хочет ввести в Эстонии налог на автомобили. Институт изучения общественного мнения в своем последнем экспресс-опросе поинтересовался, как население относится к новому налогу.

Респондентам был задан вопрос: „Как Вы относитесь к введению в Эстонии налога на автомобили?“ 21% респондентов ответили „поддерживаю“ или „скорее поддерживаю“, 72% - „скорее не поддерживаю“ или „не поддерживаю“ и 7,2% - „не знаю“.

80% опрошенных отметили, что или они сами, или кто-то из членов их семьи владеет автомобилем. Из тех респондентов, в чьем домохозяйстве есть автомобиль, 18% поддерживают введение налога на автомобили, а 77% - не поддерживают. Среди респондентов, в чьем домохозяйстве нет автомобиля, 35% поддерживают введение налога на автомобили и 50% не поддерживают.

Среди избирателей Партии реформ 52% опрошенных поддерживают введение налога на автомобили и 37% не поддерживают. Среди избирателей Eesti 200 поддерживают идею 33%, не поддерживают - 57%. Среди избирателей соцдемов 44% поддерживают введение налога и 50% не поддерживают.

Избиратели оппозиционных партий однозначно выступают против введения налога на автомобили. 96% избирателей EKRE, 84% избирателей Центристской партии и 83% избирателей Isamaa заявили, что они не поддерживают введение автоналога в Эстонии.

Во всех социально-демографических группах (возраст, образование, доход и т.д.) наблюдается явное преобладание респондентов, не поддерживающих введение налога на автомобили. Таким образом, избиратели Партии реформ являются единственной группой респондентов, среди которых преобладают сторонники введения налога на автомобили.

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