Аркадия Бабченко не пригласили на президентский прием в августе 2023 года

В прошлые годы Бабченко был неизменным участником президентского приема в Розовом саду Кадриорга в честь восстановления независимости Эстонии. RusDelfi поинтересовался у президентской канцелярии, пригласили ли Бабченко в этом году, и если да, то пересмотрит ли президент Эстонской Республики свое решение из-за недавного инцидента. Как сообщили RusDelfi в президентской канцелярии, в этом году Бабченко на праздник не приглашали.