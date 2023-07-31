Аркадия Бабченко не пригласили на президентский прием в августе 2023 года(43)
В ночь на 30 июля российский журналист Аркадий Бабченко закидал яйцами посольство России в Эстонии.
В прошлые годы Бабченко был неизменным участником президентского приема в Розовом саду Кадриорга в честь восстановления независимости Эстонии. RusDelfi поинтересовался у президентской канцелярии, пригласили ли Бабченко в этом году, и если да, то пересмотрит ли президент Эстонской Республики свое решение из-за недавного инцидента. Как сообщили RusDelfi в президентской канцелярии, в этом году Бабченко на праздник не приглашали.
Аркадий Бабченко забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Он был задержан на месте патрулем, против него начато досудебное производство.
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