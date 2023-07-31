Посольство РФ в Таллинне закидал яйцами российский журналист Аркадий Бабченко

По словам пресс-секретаря, мужчина протестовал против России в связи с войной в Украине. „Ему сделали общее производство, решение по которому будет в конце августа“, - сказал пресс-секретарь.

По данным Delfi, речь идет о российском военном корреспонденте Аркадии Бабченко.

Бабченко и сам подтвердил Delfi, что был тем мужчиной, который закидал яйцами здание российского посольства. „Россия - агрессор, Россия убивает украинских жителей, убивает украинских детей, Россия - террористическое государство“, - объяснил он свои действия.

О задержании мужчины можно прочитать ЗДЕСЬ.

Как напоминает „Медуза“, Аркадий Бабченко, работавший военным корреспондентом „Московского комсомольца“ и „Новой газеты“, с 2017 года живет за пределами России и резко критикует власти РФ. В июне 2018 года, когда журналист жил в Украине, было объявлено, что он убит. Спустя сутки стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.

С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск, а в апреле Минюст РФ внес журналиста в реестр „иностранных агентов“.

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