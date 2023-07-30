Бывший первый помощник Джокера до ареста честно работал на стройке и получал зарплату в Финляндии

В апреле, когда были удовлетворены ходатайства об аресте Валерия Рамъялга и лиц, подозреваемых в принадлежности к его группировке, в Эстонии, по имевшейся на тот момент информации, оставались только шесть из девяти человек.

Один из них - Дмитрий Черевко (51 год), о роли которого мы писали в июне, - в это время находился за границей. Его задержали несколько позже остальных, когда он приехал в Эстонию.

Финских коллег попросили помочь в задержании 37-летнего Кейо Яанупа и Тайво Хавама, которые находились в Финляндии.