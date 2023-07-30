ЧП и криминал
30.07.2023, 16:45

Бывший первый помощник Джокера до ареста честно работал на стройке и получал зарплату в Финляндии

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Экс-правая рука Валерия „Джокера“ Рамъялга (на фото) приехал в Эстонию в начале июля.
Экс-правая рука Валерия „Джокера“ Рамъялга (на фото) приехал в Эстонию в начале июля.
ФОТО: Delfi Meedia

„Хавам с этим покончил“, - заявил в среду в суде защитник 45-летнего Тайво Хавама. Хавам, как предполагается, до лета прошлого года был правой рукой Валерия Рамъялга - лидера преступного мира, известного под именем Джокер. Затем роль Хавама стала уменьшаться. Очередные подробности нашумевшего дела от Eesti Päevaleht.

В апреле, когда были удовлетворены ходатайства об аресте Валерия Рамъялга и лиц, подозреваемых в принадлежности к его группировке, в Эстонии, по имевшейся на тот момент информации, оставались только шесть из девяти человек.

Один из них - Дмитрий Черевко (51 год), о роли которого мы писали в июне, - в это время находился за границей. Его задержали несколько позже остальных, когда он приехал в Эстонию.

Финских коллег попросили помочь в задержании 37-летнего Кейо Яанупа и Тайво Хавама, которые находились в Финляндии.

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