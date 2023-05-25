ЧП и криминал
25.05.2023, 11:16

Подозрение: группировка Джокера „La Familia“ предлагала „крышу“ и наказывала провинившихся членов ОПГ

 
Видео задержания Джокера!
Фото вверху: слева адвокат Владимир Садеков, Валерий Рамъялг и прокурор Райго Аас. Внизу: слева Оливер Няэс и фото задержания Джокера.
Фото вверху: слева адвокат Владимир Садеков, Валерий Рамъялг и прокурор Райго Аас. Внизу: слева Оливер Няэс и фото задержания Джокера.
ФОТО: Delfi Meedia

В группировке Валерия Рамъялга по кличке Джокер действовали строгие правила. Оступившихся членов ОПГ наказывали.

В начале мая издание Eesti Päevaleht сообщило, что в конце апреля Центральная криминальная полиция в сотрудничестве с финскими коллегами задержала преступное сообщество, возглавляемое Валерием Рамъялгом по кличке Джокер. Еще в 2010 году, когда Джокер и возглавляемое им преступное сообщество в составе 12 человек было осуждено за отмывание денег, представители правоохранительных органов не исключали, что мы еще услышим об ОПГ. Тогда Джокер получил четыре года тюремного заключения.

Предъявленные на этот раз прокуратурой подозрения свидетельствуют о том, что Рамъялг, едва освободившись, взялся на старое. Как прозвучало в понедельник на заседании окружного суда, Рамъялг образовал ОПГ не позднее весны 2015 года.

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