Подозрение: группировка Джокера „La Familia“ предлагала „крышу“ и наказывала провинившихся членов ОПГ

В начале мая издание Eesti Päevaleht сообщило, что в конце апреля Центральная криминальная полиция в сотрудничестве с финскими коллегами задержала преступное сообщество, возглавляемое Валерием Рамъялгом по кличке Джокер. Еще в 2010 году, когда Джокер и возглавляемое им преступное сообщество в составе 12 человек было осуждено за отмывание денег, представители правоохранительных органов не исключали, что мы еще услышим об ОПГ. Тогда Джокер получил четыре года тюремного заключения.