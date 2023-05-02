02.05.2023, 20:59
Одна из немногих эстоноязычных ОПГ: тюрьма их не исправила. Что известно о задержанной преступной группировке под предводительством Джокера?(13)
„Тюрьма эту компанию, скорее всего, не расколет и не исправит, мы еще услышим о них“, - сказал 13 лет назад Аго Лейс, возглавляющий сейчас бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции, когда за отмывание денег судили Джокера, в миру Валерия Рамъялга, и еще 12 человек.
На прошлой неделе Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в принадлежности к преступному сообществу Джокера и еще восемь человек, по решению суда все взяты под стражу.