Учредители Bolt заверяют: мы не лоббировали введение автомобильного налога!

„В течение последних нескольких недель меня неоднократно спрашивали, может, это Bolt лоббировал автомобильный налог? Пожалуй, правильно прояснить этот вопрос раз и навсегда“, — написал Виллиг на своей странице в Facebook.

По словам Мартина Виллига и его брата Маркуса, второго основателя Bolt, они поддерживали политические партии исходя из либеральных взглядов, эта поддержка всегда была прозрачной, а о запланированном налоге они сами впервые услышали из СМИ, „точно так же, как и другие граждане и компании, которых коснется автомобильный налог“, — пишет основатель Bolt.

Виллиг заявляет, что компания поддерживает идею автомобильного налога, но не имеет ничего против автомобилей, потому что во многих эстонских семьях, особенно в сельской местности, автомобиль — единственно возможный способ передвижения. „Однако я вижу, что, например, в Таллинне и Тарту уже есть различные альтернативы личному автомобилю, которыми можно было пробовать пользоваться несколько раз в неделю“, — сказал Виллиг.

В то же время основатель Bolt считает, что введение налога не должно быть единственной мерой, направленной на изменение привычек людей. „Для достижения стабильных изменений в наших городах должна быть улучшена сеть общественного транспорта и велосипедных дорожек, а также должны быть доступны необходимые услуги рядом с домом, такие как школы и детские сады, кружки и т. д.“, — отметил он. Кроме того, Виллиг считает, что как на местном, так и на государственном уровне необходимы более содержательные дебаты на тему мобильности и лучшего планирования логистики населенных пунктов.

Рассчитать возможную сумму налога на ваш автомобиль можно, воспользовавшись калькулятором.

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