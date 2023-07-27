27.07.2023, 11:21
КАЛЬКУЛЯТОР | Посчитайте, во сколько вам обойдется новый автомобильный налог
ФОТО: TOOM TRAGELSHUTTERSTOCK
Что будет будет разумнее — продать автомобиль и пересесть на общественный транспорт или начать платить автомобильный налог? Калькулятор еженедельника Eesti Ekspress покажет, сколько евро вы должны будете выложить за свою машину согласно сегодняшним планам Министерства финансов.
На днях Министерство финансов представило предварительный план введения налога на моторные транспортные средства. Как конкретно будет рассчитываться налог на автомобиль, точно пока не известно. Однако на основе этого плана можно сделать первые расчеты и посмотреть, какую сумму налога придется платить за тот или иной автомобиль.