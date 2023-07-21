Министерство юстиции проведет в Тартуской тюрьме служебную проверку

Как мы вчера сообщали, в понедельник машина скорой помощи доставила двух заключенных из Тартуской тюрьмы в больницу с подозрением на передозировку наркотиками.

Министр юстиции Калле Лаанет заверил, что к подозрениям в передозировке относятся с полной серьезностью, и все обстоятельства случившегося будут выяснены.

„Надлежащее реагирование на различные неурядицы, безопасность тюрем и защита здоровья задержанных являются очень важными для функционирования тюрьмы“, - сказал Лаанет.

Для того, чтобы выяснить, всё ли служащие Тартуской тюрьмы сделали со своей стороны для того, чтобы предотвратить произошедшее, чиновники Министерства юстиции изучат все обстоятельства инцидента.

В ходе служебной проверки проверят как осуществляется руководство тюрьмой, как там протекают трудовые процессы, какие были совершены действия в связи с инцидентом. Также будет подвергнута анализу готовность тюрьмы к чрезвычайным происшествиям и реагирование на них.

Окончательные выводы будут сделаны по результатам проверки.

Прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, что это было за наркотическое вещество и каким образом оно попало в Тартускую тюрьму.

Советник по связям с общественностью тюремной службы Министерства юстиции Лийс Лумисте сообщила вчера, что в понедельник возникло подозрение по поводу проблем со здоровьем, вызванных злоупотреблением наркотическими веществами.

„Речь идет о двух заключенных в закрытом бытовом блоке. Кроме того, медицинский отдел проверил состояние здоровья еще трех человек, у которых не было серьезных проблем со здоровьем, и после осмотра они были отправлены обратно в свои камеры“, - сказала она.

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