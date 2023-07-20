Наркотики в тюрьме? Скорая помощь доставила в больницу двух заключенных Тартуской тюрьмы с подозрением на передозировку

Советник по связям с общественностью тюремной службы Министерства юстиции Лийс Лумисте сообщила, что в понедельник возникло подозрение по поводу проблем со здоровьем, вызванных злоупотреблением наркотическими веществами.

„Речь идет о двух заключенных в закрытом бытовом блоке. Кроме того, медицинский отдел проверил состояние здоровья еще трех человек, у которых не было серьезных проблем со здоровьем, и после осмотра они были отправлены обратно в свои камеры“, - сказала она.

„Наши сотрудники постоянно следят за заключенными, за их состоянием и возможными изменениями в поведении. При малейших подозрениях на проблемы со здоровьем немедленно вызывается медицинский персонал, работающий в тюрьме. В этом случае задержанные также были осмотрены медицинским персоналом, а затем доставлены в больницу для дальнейшего обследования и наблюдения. Мы можем подтвердить, что на сегодняшний день с их здоровьем все в порядке, и они продолжат отбывать наказание в тюрьме“, — добавила Лумисте.

Прокуратура возбудила уголовное дело по расследованию дела.

Прокурор прокуратуры Южного округа Герд Раудсепп заявил, что в ходе разбирательства будет выяснено, что это было за наркотическое вещество и каким образом оно попало в Тартускую тюрьму.

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