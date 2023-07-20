Эстонии вынесено грозовое предупреждение

Агентство сообщает, что днем 20 июля ливневые и грозовые облака будут двигаться от Западной Эстонии в сторону востока.

Осадки местами будут очень интенсивными. Ожидаются грозы, возможен град.

Во время грозы необходимо следовать правилам безопасности. Например, на днях из-за ударившей в дом молнии пострадал ребенок. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Как мы писали ранее, над Северной Европой образовалась обширная область низкого давления, которая тянется от Норвежского моря через Скандинавию и Финляндию до России. Это означает, что в ближайшие дни сохранится погода с частыми ливнями и умеренным температурным фоном.

Более подробно о погоде на неделю читайте ЗДЕСЬ.

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