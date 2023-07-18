ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Из-за ударившей в дом молнии пострадал ребенок

Когда прибыли спасатели, скорая помощь уже увезла получившего ожоги ребенка в больницу. Также с места происшествия увезли мужчину, который отравился дымом. На момент инцидента в доме находилась мать и трое детей, двое других детей не пострадали.



Спасатели выкинули из дома тлеющий ковер и шторы, стол в комнате был покрыт пепле. Спасатели проверили пожарную безопасность дома и чердака, но больше ничего, что бы представляло опасность, не нашли.



В результате удара молнии в доме разбилось одно окно и от торцевой стены дома отошли кирпичи, частично обвалившись. Опасную зону у стены огородили лентой. По словам руководителя спасательных работ, молния повредила и электрощит, для проверки которого вызвали электриков.

Правила поведения до и во время грозы Спасательный департамент Поскольку гроза, как правило, собирается быстро, необходимо четко представлять себе свои действия. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести, и убедитесь в том, что и Ваши близкие это знают. Перед грозой Установите дома систему молниезащиты.

Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.

Не приближайтесь к емкостям с водой. Во время грозы Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.

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