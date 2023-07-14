14.07.2023, 13:50
В Таллиннском зоопарке умерли два обитателя(7)
ФОТО: Таллиннский зоопарк
На прошлой неделе в Таллиннском зоопарке скончалась самка европейского бизона Рама - у нее была обнаружена опухоль в матке, пишет RusERR.
Рама вырастила троих детенышей, единственную самку из потомства Рамы – родившуюся в 2014 году Рамиру – в 2018 году отправили в финский зоопарк, где она произвела на свет троих зубрят.
В понедельник в зоопарке также умер последний желтопузик - в Таллинне эта безногая ящерица прожила 32 года.
В этом году Таллиннский зоопарк потерял еще нескольких старожилов: в середине июня погиб 13-летний самец черного носорога по кличке Кигома, а в марте умер крокодил Лонни, который проживал в Таллинне с 1972 года.
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