В Таллиннском зоопарке умерли два обитателя

Рама вырастила троих детенышей, единственную самку из потомства Рамы – родившуюся в 2014 году Рамиру – в 2018 году отправили в финский зоопарк, где она произвела на свет троих зубрят.

В понедельник в зоопарке также умер последний желтопузик - в Таллинне эта безногая ящерица прожила 32 года.

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