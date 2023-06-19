Траур в Таллиннском зоопарке. Носорог Кигома погиб в результате несчастного случая

На прошлой неделе носороги Кигома и Кибиби были перемещены на временную территорию в перестроенном домике для парнокопытных животных, поскольку на этой неделе начался ремонт пола в вольере для носорогов. Временная площадка, бывшая территория загона для слонов, где в прошлом обитали гауры, была заранее подготовлена для носорогов. Работники постарались устранить все, что могло бы представлять угрозу для животных.

Кибиби и Кигома с прошлой недели находились под круглосуточным наблюдением смотрителей за животными и ветеринаров. Смотрители отметили, что Кигома ведет себя спокойно в новом доме и в его поведении не наблюдается нервозности.

К несчастью, сегодня в полдень Кигома абсолюнто внезапно уперся передними ногами в гладкую перегородку, просунул голову и рога между двумя металлическими прутьями и не смог освободиться. На помощь пришли смотрители зоопарка и ветеринары, но освободить носорога весом 1,2 тонны не так-то просто. Перекладину перерезали, но было уже поздно - носорог умер.

Родившийся в 2010 году и привезенный в Таллиннский зоопарк в 2013 году самец носорога был мирным и порой робким животным.

„Трагическая гибель Кигомы стала шоком для всех сотрудников зоопарка, а пережитое горе сравнимо с утратой члена семьи“, - говорится в сообщении для прессы.