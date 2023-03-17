В Таллиннском зоопарке траур: умерли двое давних и любимых обитателей

В пятницу, 10 марта, прервался жизненный путь полосатой гиены Кати. В гортани и матке гиены, получавшей поддерживающее лечение в последние несколько месяцев, были обнаружены опухоли. Кати родилась в Таллиннском зоопарке 10 июля 2005 года и прожила здесь 17 лет и восемь месяцев. Этим она установила новый возрастной рекорд для полосатых гиен, живущих в зоопарке. В Таллиннском зоопарке осталась только одна полосатая гиена, 13-летний самец Кантер.

В понедельник, 13 марта, в результате острого перитонита и воспаления яичников умерла самка крокодила Лонни, жившая в Таллиннском зоопарке с 1972 года. В ее желудке были обнаружены истертые желудочным соком монеты кронового периода, которые своими острыми краями могли вызвать воспаление.

Бросать монеты в бассейны и вольеры для животных очень опасно для живущих там животных. На прошлогодней конференции EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) темой стало увеличение количества металлических находок (монет, аккумуляторов для телефонов и т. д.) в желудках рептилий. Старый аллигатор, некогда звезда Рижского зоопарка, тоже умер, вероятно, от проблем со здоровьем, вызванных монетами, скопившимися в его желудке.