10.07.2023, 15:15
Метящие в лидеры центристов Кийк и Кылварт не понимают, зачем Тоом поехала в Россию: „топ-политик не должен такого делать“(34)
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На прошлой неделе Яна Тоом побывала в России, где, среди прочего, навестила известную своей прокремлевской позицией Зою Палямар, которую недавно лишили вида на жительство в Эстонии. Метящие в председатели Центристской партии Танель Кийк и Михаил Кылварт заявили, что в нынешнее время такой визит неуместен.
Танель Кийк, претендующий на кресло председателя Центристской партии, сказал Delfi, что через каналы обмена информацией внутри партии, в которые входит и Яна Тоом, он уже выразил свою позицию. „Я не увидел убедительных причин или аргументов, почему этот визит был необходим“, — сказал Кийк и добавил, что сам бы такой визит предпринимать не стал.