Новости Эстонии
10.07.2023, 15:15

Метящие в лидеры центристов Кийк и Кылварт не понимают, зачем Тоом поехала в Россию: „топ-политик не должен такого делать“

 (34)
ФОТО: Delfi Meedia

На прошлой неделе Яна Тоом побывала в России, где, среди прочего, навестила известную своей прокремлевской позицией Зою Палямар, которую недавно лишили вида на жительство в Эстонии. Метящие в председатели Центристской партии Танель Кийк и Михаил Кылварт заявили, что в нынешнее время такой визит неуместен.

Танель Кийк, претендующий на кресло председателя Центристской партии, сказал Delfi, что через каналы обмена информацией внутри партии, в которые входит и Яна Тоом, он уже выразил свою позицию. „Я не увидел убедительных причин или аргументов, почему этот визит был необходим“, — сказал Кийк и добавил, что сам бы такой визит предпринимать не стал.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, который также претендует на пост лидера центристов, сказал, что Тоом объяснила поездку гуманитарными причинами.

Оставить комментарий Читать комментарии (34)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии