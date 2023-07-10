Метящие в лидеры центристов Кийк и Кылварт не понимают, зачем Тоом поехала в Россию: „топ-политик не должен такого делать“

Танель Кийк, претендующий на кресло председателя Центристской партии, сказал Delfi, что через каналы обмена информацией внутри партии, в которые входит и Яна Тоом, он уже выразил свою позицию. „Я не увидел убедительных причин или аргументов, почему этот визит был необходим“, — сказал Кийк и добавил, что сам бы такой визит предпринимать не стал.