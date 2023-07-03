Новости Эстонии
03.07.2023, 13:44

Поделитесь с RusDelfi эмоциями о безумных таллиннских пробках!

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Cегодня, 3 июля, в центре Таллинна стало еще сложнее передвигаться - начался новый этап строительства трамвайной ветки в порт. Ремонт повлияет на всех жителей столицы.

Cегодня закрыли на ремонт перекресток возле торгового центра Виру. Закрылся и автобусный терминал. Трамваи номер 1, 2, 3, 4 не будут ходить как минимум до сентября. К тому же продолжаются ремонтные работы на других улицах - Йыэ, Лайкмаа, Гонсиори, Тонди. Подробнее читайте здесь.

Напишите в комментариях или на почту rus@delfi.ee (с темой ПРОБКИ) свои эмоции, мнения, предложения в связи с масштабным ремонтом в Таллинне. Может, путь до работы теперь составляет не 20, а 40 минут или даже час? Или наоборот, вы рады пешим прогулкам и стали экономить на бензине? Наверняка кто-то решил уехать из города на дачу, чтобы пережить строительство. Или лучше отремонтировать все разом, чтобы потом не страдать?

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