КАРТА | Смотрите, как 3 июля изменилось движение в центре Таллинна

Главные изменения:

Закрывается участок дороги возле Виру кескуса на Нарва мнт и Лайкмаа.

Закрывается автобусный терминал.

Трамваи 1, 2, 3 и 4 не будут ходить. Функционирует только маршрут номер 6.

Многие автобусы будут направлены в объезд.

Некоторые остановки закроют. Закрывается железнодорожный перекресток Тонди и улица Котка.

Начиная с понедельника, 3 июля, с кругового перекрестка Виру нельзя будет проехать на Нарвское шоссе. В то время как перекресток Нарва мнт – Хобуяама – Лайкмаа будет закрыт для всех видов транспорта, перекресток Нарва мнт – Йыэ – Пронкси будет открыт для общественного транспорта. В связи с изменениями в организации движения до 31 августа автобусы № 5, 8, 35, 38, 44, 51, 52, 60 и 63 будут ходить по временному маршруту.

До конца августа прервется движение трамваев № 1, 2, 3 и 4. Помимо этого, временно закроется автобусный терминал Виру, а общественный транспорт будет направлен в объезд. В этот период продолжит курсировать временная трамвайная линия № 6 Копли – Тонди, а также замещающий автобусный маршрут № 52 Хобуяама – Юлемисте яам.

Закрывается автобусный терминал. В связи с временным закрытием автобусного терминала Виру с 3 июля изменятся маршруты автобусов № 1, 29, 40 и 48.

- Автобусы маршрутов № 1 и 29 будут отправляться с улицы Каубамая (с остановки троллейбуса № 3), следовать по ул. Рявала, Крейцвальди и Нарвскому шоссе;

- Автобусы № 40 и 48 будут начинать маршрут с бульвара Эстония (возле парка Таммсааре), далее направляясь на пл. Вабадузе и бульвар Каарли.

С середины июля будет закрыто движение на перекрестке Пыхья пуйестеэ и улицы Курси, движение будет направлено в объезд. В результате работ в Таллинне будет создана новая трамвайная ветка протяженностью почти 2,5 км от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ.

В понедельник, 3 июля, начнутся строительные работы на железнодорожном переезде в Тонди, в результате которых к концу 2024 года будет построен тоннель под железной дорогой.