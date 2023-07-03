Новости Эстонии
03.07.2023, 10:45

КАРТА | Смотрите, как 3 июля изменилось движение в центре Таллинна

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Самый популярный перекресток в столице закрылся на ремонт
Самый популярный перекресток в столице закрылся на ремонт
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В понедельник, 3 июля, начался новый этап строительства трамвайной ветки в Старый порт. Из-за этого в центре Таллинна изменится движение, как минимум до 1 сентября. Вдобавок продолжается ремонт других дорог.

Главные изменения:

  • Закрывается участок дороги возле Виру кескуса на Нарва мнт и Лайкмаа.

  • Закрывается автобусный терминал.

  • Трамваи 1, 2, 3 и 4 не будут ходить. Функционирует только маршрут номер 6.

  • Многие автобусы будут направлены в объезд.

  • Некоторые остановки закроют. Закрывается железнодорожный перекресток Тонди и улица Котка.

Начиная с понедельника, 3 июля, с кругового перекрестка Виру нельзя будет проехать на Нарвское шоссе. В то время как перекресток Нарва мнт – Хобуяама – Лайкмаа будет закрыт для всех видов транспорта, перекресток Нарва мнт – Йыэ – Пронкси будет открыт для общественного транспорта. В связи с изменениями в организации движения до 31 августа автобусы № 5, 8, 35, 38, 44, 51, 52, 60 и 63 будут ходить по временному маршруту.

Закрываются дороги вокруг Виру кескуса

До конца августа прервется движение трамваев № 1, 2, 3 и 4. Помимо этого, временно закроется автобусный терминал Виру, а общественный транспорт будет направлен в объезд. В этот период продолжит курсировать временная трамвайная линия № 6 Копли – Тонди, а также замещающий автобусный маршрут № 52 Хобуяама – Юлемисте яам.

Закрывается автобусный терминал. В связи с временным закрытием автобусного терминала Виру с 3 июля изменятся маршруты автобусов № 1, 29, 40 и 48.

- Автобусы маршрутов № 1 и 29 будут отправляться с улицы Каубамая (с остановки троллейбуса № 3), следовать по ул. Рявала, Крейцвальди и Нарвскому шоссе;

- Автобусы № 40 и 48 будут начинать маршрут с бульвара Эстония (возле парка Таммсааре), далее направляясь на пл. Вабадузе и бульвар Каарли.

Многие автобусы поедут в обьезд

С середины июля будет закрыто движение на перекрестке Пыхья пуйестеэ и улицы Курси, движение будет направлено в объезд. В результате работ в Таллинне будет создана новая трамвайная ветка протяженностью почти 2,5 км от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ.

В понедельник, 3 июля, начнутся строительные работы на железнодорожном переезде в Тонди, в результате которых к концу 2024 года будет построен тоннель под железной дорогой.

Тонди перекроют

Подробнее читайте здесь.

Еще больше о дорожной ситуации в центре Таллинна читайте ЗДЕСЬ.

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