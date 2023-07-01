В России предлагают спасти отечественное образование, позвав учителей из Нарвы

„Только в Нарве уволят 400 наших учителей за незнание местного наречия, — пишет „Московский комсомолец“. — В российских школах не хватает учителей. Почему бы в таком случае не выписать их из-за недружественной границы? Например, в ближайший год от 150 до 400 русскоязычных педагогов в эстонской Нарве лишатся своей работы из-за незнания государственного эстонского языка. Но русским-то они точно владеют! Учителей в России не хватает. Но - выход есть! Почему не пригласить патриотично русскоязычных педагогов из-за ближнего зарубежья? Тем более, как некоторые жалуются, им там жизни нет. А ещё переживают, что тоскуют по исторической Родине, где их не станут притеснять по языковому признаку. Заметим, что 400 уволенных педагогов - это только в Нарве. А есть ведь ещё и Таллин [так в цитате, прим. ред.], и соседняя Литва с Латвией“.

Какие зарплаты у учителей в России?

Средняя зарплата учителя в 2023 году, по данным Росстата, по России составляет 45 787 рублей (484 евро). Самые высокие заработные платы, а это выше 100 000 рублей (1 057 евро), получают учителя, работающие в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Средняя зарплата педагога в 2023 году в Москве составляет около 99 674 рублей (1 053 евро).

Самые низкие заработные платы у учителей в республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесия. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа зарплата учителя не превышает 30 000 рублей. Согласно данным Росстата, в 2023 году в маленьких городах учителя получают примерно по 25 000 – 30 000 рублей (264-317 евро). В областных центрах оклад учителя равен 22 000 рублей (232 евро). А педагог, работающий в сельской местности, может рассчитывать на зарплату от 12 000 до 17 000 рублей (127 - 180 евро).

Школьный учитель, работающий в Санкт-Петербурге, в нынешнем году получает не менее 64 730 рублей (684 евро). По Псковской области этот показатель составляет 29 869 рублей (316 евро), по Ленинградской — 50 735 рублей (536 евро).

Какие зарплаты учителя в Эстонии?