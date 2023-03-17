Решение принято: педагоги Ида-Вирумаа смогут получать зарплату с коэффициентом 1,5. Это более 2500 евро(12)
Министр образования и науки Тынис Лукас подписал постановление, устанавливающее условия и порядок выделения в 2023 году пособий на дополнительные выплаты педагогам, руководителям и вспомогательному персоналу дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования, работающих в Ида-Вирумаа.
Министр Тынис Лукас заявил, что целью пособий является поддержка работников сферы образования, владеющих эстонским языком, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к учебным заведениям Ида-Вирумаа. „Учителя, знающие эстонский язык, хорошо знающие свой предмет и тонкости педагогики, играют ключевую роль в переходе на полное эстоноязычное образование. Учителям, преподающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, мы пообещали более высокую заработную плату по сравнению с государственным уровнем заработной платы, с коэффициентом 1,5 в школах и 1,3 в детских садах соответственно. Интерес педагогов к работе в Ида-Вирумаа возрос. Теперь подтверждаю, что обещанные ставки приняты“.
Самоуправления Ида-Вирумаа и частные юридические лица, управляющие учебным заведением в Ида-Вирумаа, могут ходатайствовать о поддержке для выплаты более высокой заработной платы работникам образования. Пособие исчисляется и назначается на каждого воспитателя в сфере дошкольного образования в размере 525 евро в месяц, учителя общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения в размере 874 евро в месяц, вспомогательного специалиста дошкольного учреждения, общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения (специальный педагог, логопед, школьный психолог, социальный педагог) 874 евро в месяц при полной занятости. При работе с частичной нагрузкой надбавка распределяется пропорционально нагрузке.
Условием для получения пособия является начисление педагогам общеобразовательной школы и учреждений профессионального образования, а также вспомогательным специалистам заработной платы в размере не менее 2 624 евро, воспитателю детского сада со степенью магистра не менее 2 274 евро, воспитателю детского сада со степенью бакалавра заработная плата не менее 2099 евро.
В пресс-сообщении Министерства образования и науки говорится, что для повышения эффективности управления учебным заведением рассчитана и выделена дотация в размере 9 евро на ребенка дошкольного учреждения и 15 евро на учащегося общеобразовательной школы и учреждений профессионального образования. Принципы вознаграждения директоров разрабатываются директором школы с учетом разумных диапазонов заработной платы учителей и вспомогательных специалистов, а также заработной платы руководителей.
Первоначально можно подать заявку на поддержку в период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. Однако мера запланирована на значительно более длительный период, чтобы поддержать Ида-Вирумаа в переходе на эстоноязычное образование.