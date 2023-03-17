Решение принято: педагоги Ида-Вирумаа смогут получать зарплату с коэффициентом 1,5. Это более 2500 евро

Министр Тынис Лукас заявил, что целью пособий является поддержка работников сферы образования, владеющих эстонским языком, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к учебным заведениям Ида-Вирумаа. „Учителя, знающие эстонский язык, хорошо знающие свой предмет и тонкости педагогики, играют ключевую роль в переходе на полное эстоноязычное образование. Учителям, преподающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, мы пообещали более высокую заработную плату по сравнению с государственным уровнем заработной платы, с коэффициентом 1,5 в школах и 1,3 в детских садах соответственно. Интерес педагогов к работе в Ида-Вирумаа возрос. Теперь подтверждаю, что обещанные ставки приняты“.

Самоуправления Ида-Вирумаа и частные юридические лица, управляющие учебным заведением в Ида-Вирумаа, могут ходатайствовать о поддержке для выплаты более высокой заработной платы работникам образования. Пособие исчисляется и назначается на каждого воспитателя в сфере дошкольного образования в размере 525 евро в месяц, учителя общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения в размере 874 евро в месяц, вспомогательного специалиста дошкольного учреждения, общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения (специальный педагог, логопед, школьный психолог, социальный педагог) 874 евро в месяц при полной занятости. При работе с частичной нагрузкой надбавка распределяется пропорционально нагрузке.

Условием для получения пособия является начисление педагогам общеобразовательной школы и учреждений профессионального образования, а также вспомогательным специалистам заработной платы в размере не менее 2 624 евро, воспитателю детского сада со степенью магистра не менее 2 274 евро, воспитателю детского сада со степенью бакалавра заработная плата не менее 2099 евро.

Повышенная заработная плата начисляется: Педагогу, который преподает на эстонском языке, соответствует установленному для его должности требованию владения эстонским языком и имеет высшее образование. Требование о высшем образовании не распространяется на учителя, который считается соответствующим квалификационным требованиям учителя основной школы и гимназии или педагога профессионального училища.

Вспомогательному специалисту, работающего на эстонском языке, который соответствует установленным для должности квалификационным требованиям и установленным для должности требованиям к владению эстонским языком.

Работнику, который работает в подведомственном самоуправлению центре поддержки и во время работы оказывает услуги специалиста по поддержке на эстонском языке дошкольному учреждению или общеобразовательной школе.