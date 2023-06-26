ОТ РЕДАКЦИИ | Путин и Пригожин застряли в воротах цирка(11)
От несостоявшего российского военного мятежа, на который многие возлагали большие надежды, ожидая, что исторический момент вот-вот настанет, не выиграл ни Путин, ни Пригожин.
События, развернувшиеся 23-24 июня, привлекли внимание огромного количества людей, многие из которых возлагали большие надежды на „марш справедливости“, объявленный Евгением Пригожиным. Некоторые скептически называли этот мятеж хорошо срежиссированным спектаклем, и отказать в прозорливости им нельзя, однако пригожинский мятеж сыграет большую роль как в самой России, так и за ее пределами. Бунт главы ЧВК „Вагнер“ окончательно подтвердил тезис о том, что путинская Россия - несостоявшееся государство, потому что центральная власть не в состоянии контролировать свободно разгуливающие по своей территории вооруженные группы, а президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою неспособность адекватно оценить ситуацию и принимать правильное решение в кризисной ситуации.
Сложно сказать, кто оказался бы прав в такой авантюре, скорее всего те люди, которые утверждали, что путинский режим и сам Путин не настолько сильный и стабильный, как все привыкли думать. Однако не стоит доверять и тому, что Пригожин почти дошел до Москвы и в последний момент вдруг повернул обратно, потому что таков был его план (о деталях плана на данный момент никому неизвестно). Но нет и причин полагать, что марш Пригожина имел своей целью свержение Путина. Скорее всего это была попытка Пригожина сохранить независимость ЧВК „Вагнер“, потому что 10 июня министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ, обязывающий все добровольческие подразделения подписать контракты с Минобороны России и впредь беспрекословно подчиняться его приказам.
Шоу „Вагнера“ с эффектным „взятием“ Ростова выглядит хорошей попыткой привлечь внимание Путина к этой ситуации и заставить его принять сторону Пригожина. Однако Путин остался при своем мнении и занял сторону министра обороны; так, перед Пригожиным встал вопрос, пойти против Путина до конца или „дать заднюю“. В решающий момент смелость и задор покинули Пригожина и тот начал искать компромисса с президентом России. Едва ли эта история кончится исходом „Вагнера“ из Ростова и обещаниями Пригожина отправиться в Беларусь; думается, что впереди еще новые серии.
Многим очевидно, что для Путина, в страхе покинувшем столицу, „военный мятеж“ стал огромным ударом по репутации. Таким же ударом по его репутации является и то, что всем участникам мятежа была объявлена амнистия, а уголовное дело Пригожина пообещали срочно закрыть, несмотря на то, что утром 24 июня в своем обращении к россиянам Путин пообещал сурово наказать отступников. Несомненно, теперь это будет интерпретировано как слабость и трусость. И если кто-то внутри путинской системы захочет бросить вызов Владимиру Путину, он знает, какие у того слабые места и как нужно действовать.
Однако проигравших в этой странной борьбе двое. До несостоявшегося мятежа Пригожин казался человеком, который в состоянии бросить вызов Путину и положить конец его „самодержавию“. Пригожин пользуется весьма большой популярностью среди офицеров и солдат российской армии, среди русских националистов, которые считают, что Путин „неправильно ведет войну в Украине“, а так же среди „глубинного русского народа“, с кем глава ЧВК „Вагнер“ легко находит общий язык. На деле же оказалось, что Евгений Викторович не такой уж смелый и дерзкий, как думали его поклонники. Кроме того, „вагнеровцы“ во время бунта убили несколько российских военных и сбили российские вертолеты, что едва ли понравится Z-патриотам. Скорее всего, теперь он потеряет поддержку российских пропагандистов и так называемых „военкоров“, которые на все лады хвалили Пригожина и его ЧВК. Не исключено и то, что Пригожин лишится и „Вагнера“, который будет разбит на несколько небольших подразделений и подчинен министерству обороны. И главное: Пригожин ходит по краю, он может лишиться жизни, поскольку Путин и его друзья не прощают таких унизительных обид.