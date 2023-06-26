ОТ РЕДАКЦИИ | Путин и Пригожин застряли в воротах цирка

Многим очевидно, что для Путина, в страхе покинувшем столицу, „военный мятеж“ стал огромным ударом по репутации. Таким же ударом по его репутации является и то, что всем участникам мятежа была объявлена амнистия, а уголовное дело Пригожина пообещали срочно закрыть, несмотря на то, что утром 24 июня в своем обращении к россиянам Путин пообещал сурово наказать отступников. Несомненно, теперь это будет интерпретировано как слабость и трусость. И если кто-то внутри путинской системы захочет бросить вызов Владимиру Путину, он знает, какие у того слабые места и как нужно действовать.

Однако проигравших в этой странной борьбе двое. До несостоявшегося мятежа Пригожин казался человеком, который в состоянии бросить вызов Путину и положить конец его „самодержавию“. Пригожин пользуется весьма большой популярностью среди офицеров и солдат российской армии, среди русских националистов, которые считают, что Путин „неправильно ведет войну в Украине“, а так же среди „глубинного русского народа“, с кем глава ЧВК „Вагнер“ легко находит общий язык. На деле же оказалось, что Евгений Викторович не такой уж смелый и дерзкий, как думали его поклонники. Кроме того, „вагнеровцы“ во время бунта убили несколько российских военных и сбили российские вертолеты, что едва ли понравится Z-патриотам. Скорее всего, теперь он потеряет поддержку российских пропагандистов и так называемых „военкоров“, которые на все лады хвалили Пригожина и его ЧВК. Не исключено и то, что Пригожин лишится и „Вагнера“, который будет разбит на несколько небольших подразделений и подчинен министерству обороны. И главное: Пригожин ходит по краю, он может лишиться жизни, поскольку Путин и его друзья не прощают таких унизительных обид.