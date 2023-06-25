СМИ: в ходе мятежа ЧВК „Вагнер“ погибли от 13 до 20 российских летчиков

За прошедшие сутки убили 13 летчиков, пишет провоенный телеграм-канал Fighterbomber. Принадлежащий бывшему сотруднику пресс-службы Минобороны телеграм-канал „Рыбарь“ утверждает, что за прошедшие сутки российская армия потеряла семь бортов, в том числе три Ми-8 МТПР – „специализированных дефицитных вертолетов РЭБ“. По данным авторов телеграм-канала, погибло более 20 летчиков.



Близкое к структурам Минобороны России издание Readovka сообщает, что в результате столкновений с ЧВК „Вагнер“ погибли 15 человек, большинство из которых – летчики. По их данным, в экипаже сбитого борта Ил-18 состояли восемь человек. Помимо этого был сбит вертолет Ка-52 „Аллигатор“, чей экипаж также погиб в полном составе.



„Военкор“ Первого канала Ирина Куксенкова позднее заявила, что сбит был не Ил-18, а Ил-22, в его экипаже было 10 человек. По ее словам, когда Пригожина спросили, почему был сбит самолет, не наносящий ударов, глава ЧВК „Вагнер“ ответил: „а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал“.



Она также утверждает, что Пригожин согласился выплатить семьям убитых летчиков 50 миллионов рублей.



Редакция „Настоящего Времени“ не может подтвердить информацию о потерях российских солдат, а также о компенсации семьям убитых.