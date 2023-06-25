ISW: Мятеж Пригожина указал на слабые места Кремля и Министерства обороны России

Широко распространенные в социальных сетях кадры, размещенные ранним утром 24 июня, показывают, что силы ЧВК „Вагнера“ установили оцепление вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, говорится в сводке. Геолоцированные кадры, размещенные в тот же день около 10:30 по московскому времени, подтверждают, что бойцы „Вагнера“ пересекли административную границу Воронежской области на КПП „Бугаевка“, где российские военнослужащие сложили оружие и сдались им.

На кадрах, размещенных несколькими часами позже, видно, как колонна машин и вооружения „Вагнера“ проезжает через КПП на трассе М4 Ростов-на-Дону-Воронеж-Москва в районе реки Икорец, примерно в 85 км к югу от города Воронеж. На геолоцированных кадрах видно, как „Вагнер“ с двумя ЗРК „Панцирь-1“ движется через город Бутурлиновка, примерно в 135 км к юго-востоку от Воронежа. Эксперты ISW не исключают, что бойцы „Вагнера“, возможно, сбили до трех вертолетов Ми-8 МТПР, один вертолет Ми-8, один вертолет Ка-52, один вертолет Ми-35, один вертолет Ми-28 и один транспортный самолет Ан-26/Ил-28 — в результате чего погибло не менее 13 пилотов и летчиков.

Геолоцированные кадры, размещенные в начале вчерашнего дня, также показали, что бойцы „Вагнера“ достигли Липецкой области и продолжили движение на север по трассе М4 в направлении Москвы. Почти к 18:00 по московскому времени имеющиеся визуальные свидетельства указывали на то, что „Вагнер“ находится в селе Красное, на севере Липецкой области, примерно в 330 км к югу от Москвы. ISW не обнаружил визуальных подтверждений того, что бойцы „Вагнера“ находились ближе к Москве, чем Красное, несмотря на заявления о том, что они достигли Каширы. Евгений Пригожин вчера объявлял, что развернул колонну ЧВК в 200 км от российской столицы.

При этом военные эксперты отмечают, что бойцы „Вагнера“, вероятно, могли бы достичь окраин Москвы, если бы Пригожин приказал им это сделать.

ISW в своей сводке также анализирует причины, побудившие Пригожина к организации мятежа.