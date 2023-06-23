Сельскохозяйственный и продовольственный департамент начал процедуру расследования обстоятельств гибели носорога Кигомы

„Мы собираем факты и выясняем обстоятельства“, - отметила Анне-Ли Веетамм, ведущий специалист из отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента. - Но пока еще рано делать выводы“.

Носорог Кигома умер в понедельник, проведя неделю на временной жилплощади: в Таллиннском зоопарке сейчас идет ремонт, из-за чего носорогам пришлось на три месяца переехать из своего обычного дома в дом копытных.

Причиной смерти стало злосчастное происшествие: 13-летний зверь внезапно уперся передними ногами в перегородку, засунул голову между двумя металлическими балками и не смог ее вытащить. Зоозащитники и ветеринары прибыли на помощь, но освободить носорога весом 1,2 тонны - сложная задача. Балку разрезали, но было уже поздно - носорог был мертв.

Человек, который общался с Delfi, осведомлен о происшествии - он винит в смерти носорога руководство, а точнее их некомпетентность. Заведующий коллекцией Таллиннского зоопарка Тынис Тасане не согласен с критикой. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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