21.06.2023, 18:30
„Мы все сегодня плохо спали.“ Не стало ли недавнее решение зоопарка фатальным для носорога Кигомы?(4)
ФОТО: | Õhtuleht
В понедельник в семье Таллиннского зоопарка произошла трагедия. С Кигомой, 13-летним носорогом, случилось несчастье, унесшее жизнь животного. Сотрудникам, переживающим это как потерю члена семьи, сложно смириться со случившимся, и среди горя маячит вопрос, можно ли было всего этого избежать.
В день трагедии начался долгожданный ремонт домика толстокожего обитателя Таллиннского зоопарка. Так как во время ремонта довольно шумно, было принято решение: носорогов Кигому и Кибиби на три месяца переселят из привычного дома в дом копытных. Животные прибыли на временную жилплощадь неделю назад. Уже осенью Кигома и Кибиби могли бы наслаждаться более современным жильем на мягкой земле, поддерживающей их здоровье. Но теперь Кибиби вернется туда одна.