„Мы все сегодня плохо спали.“ Не стало ли недавнее решение зоопарка фатальным для носорога Кигомы?

В день трагедии начался долгожданный ремонт домика толстокожего обитателя Таллиннского зоопарка. Так как во время ремонта довольно шумно, было принято решение: носорогов Кигому и Кибиби на три месяца переселят из привычного дома в дом копытных. Животные прибыли на временную жилплощадь неделю назад. Уже осенью Кигома и Кибиби могли бы наслаждаться более современным жильем на мягкой земле, поддерживающей их здоровье. Но теперь Кибиби вернется туда одна.