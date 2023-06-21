Звери
21.06.2023, 18:30

„Мы все сегодня плохо спали.“ Не стало ли недавнее решение зоопарка фатальным для носорога Кигомы?

 (4)
Кигома
Кигома
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

В понедельник в семье Таллиннского зоопарка произошла трагедия. С Кигомой, 13-летним носорогом, случилось несчастье, унесшее жизнь животного. Сотрудникам, переживающим это как потерю члена семьи, сложно смириться со случившимся, и среди горя маячит вопрос, можно ли было всего этого избежать.

В день трагедии начался долгожданный ремонт домика толстокожего обитателя Таллиннского зоопарка. Так как во время ремонта довольно шумно, было принято решение: носорогов Кигому и Кибиби на три месяца переселят из привычного дома в дом копытных. Животные прибыли на временную жилплощадь неделю назад. Уже осенью Кигома и Кибиби могли бы наслаждаться более современным жильем на мягкой земле, поддерживающей их здоровье. Но теперь Кибиби вернется туда одна.

Новости о смерти носорога достигли Delfi еще до пресс-релиза зоопарка в понедельник вечером. Источник, знакомый с инцидентом, написал, что смерть носорога связана с недавним решением о временном перемещении животного в другой вольер: „Жемчужина Таллиннского зоопарка — носорог Кигома — погиб из-за неадекватного решения управляющего коллекцией переcелить животное“, — сказал источник, пожелавший остаться неизвестным.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии